У ВР відповіли Ющенку, що на даті виборів Президента світ не зав'язаний

Голова комітету Верховної Ради з правової політики Сергій МІЩЕНКО сумнівається, що парламент протягом першого тижня четвертої сесії ухвалить постанову щодо дати проведення чергових виборів Президента.

Про це він заявив сьогодні кореспонденту УНІАН, коментуючи заяву заступника глави Секретаріату Президента Марини СТАВНІЙЧУК, що Секретаріат сподівається на розгляд цього питання протягом пленарного тижня з 3 по 6 лютого.

За словами С.МІЩЕНКА, на даний час немає жодної логіки в таких заявах представників Секретаріату Президента. Він пояснив це тим, що у парламенту є більш важливі питання, які потребують першочергового розгляду, ніж розгляд питання про дату виборів Президента. “Я не думаю, що парламент займеться цим питанням протягом першого пленарного тижня на ступної сесії”, - сказав він. Голова комітету нагадав, що постанова має бути ухвалена не пізніше ніж за 130 днів до дня проведення виборів, тому відповідну постанову доцільно ухвалювати у вересні поточного року.

С.МІЩЕНКО також вислови здивування щодо заяви глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ, що БЮТ сьогодні намагається розгорнути широку дискусію стосовно дати виборів Президента і тим самим відволікає увагу суспільства від економічних проблем. “Фракція БЮТ на своєму засіданні взагалі не розглядала питання щодо дати проведення виборів і відповідно не ухвалювала жодного рішення”, - сказав він. При цьому, С.МІЩЕНКО нагадав, що він як голова комітету з правової політики одним з перших заявив щодо необхідності проведення виборів Президента 17 січня і така його позиція збігається як з позицією Секретаріату Президента, так і з позицією голови ВР Володимира ЛИТВИНА. При цьому, за його словами, всі ініціативи які сьогодні виходять від народних депутатів, зокрема позиція члена фракції БЮТ Андрія ШЕВЧЕНКА, який своєю постановою пропонує провести вибори 27 грудня 2009 року, є особистою позицією депутатів, а не рішенням фракції БЮТ. “М’яко кажучи він (А.ШЕВЧЕНКО – УНІАН), поспішив. Я думаю він має відкликати свій проект постанови”, - сказав голова комітету.

Коментуючи можливість відтермінування дати виборів Президента через оголошення надзвичайного стану в України внаслідок дефолту, С.МІЩЕНКО вислови сподівання, що Секретаріат Президента не вдасться до такого сценарію. “Звичайно сьогодні є бажання подовжити перебування на посаді глави держави Віктора ЮЩЕНКА, але якщо Секретаріат вдасться до цього, то це буде першим кроком для того, щоб розпочати процедуру імпічменту”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, глава Секретаріату Президента В.БАЛОГА сьогодні заявив, що намагання Блоку Юлії Тимошенко нав`язати суспільству дискусію щодо точної дати майбутніх президентських виборів є частиною плану з відвернення уваги людей від актуальних і болючих економічних проблем. «Для Президента В.ЮЩЕНКА не має принципового значення, коли саме - у грудні 2009 чи січні 2010 року - відбудеться голосування. Уся ця малопродуктивна метушня, яку БЮТ організував навколо дати виборів, його зовсім не цікавить. Вибори будуть призначені Верховною Радою, ніяких двозначностей тут не може бути. Тому «біло-сердечним» не слід настільки болісно перейматися цією темою, даремно витрачати свої сили і ресурси. Натомість їм варто подумати над тим, як пояснити суспільству системні економічні провали уряду під керівництвом Ю.ТИМОШЕНКО. А це - дуже і дуже непросте завдання», - резюмував В.БАЛОГА.

В свою чергу, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що в оточенні Президента В.ЮЩЕНКА розглядається ідея продовжити його перебування на посаді глави держави через оголошення дефолту.