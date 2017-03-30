Посол назвав умову, за якої відкриють консульства Польщі в Україні

"Наразі не можна сказати, що після обстрілу консульства Польщі у Луцьку Україна посилила захист дипломатичних відомства настільки, аби Польща знову могла їх відкрити", - заявив посол Польщі в Україні Ян Пєкло, передає Польське радіо.

Він нагадав, що про охорону польських дипломатичних відомств у середу по телефону розмовляли президенти Анджей Дуда та Петро Порошенко.

"Президент Порошенко пообіцяв посилити охорону не тільки польських дипломатичних відомств, але в цілому усіх дипломатичних представництв в Україні, що може бути пов’язано зі значно складнішою та більшою операцією і зробити це так просто і швидко не вдасться", - сказав Пєкло.

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У середу польський дипломат був у Луцьку, де особисто ознайомився зі збитками, завданими польському консульству внаслідок вибуху гранати, й обговорив збільшення безпеки відомства з місцевою владою.

Посол Польщі наголосив, що польські консульства відкриють тільки після впевненості у тому, що рівень їхнього захисту з української сторони справді посилений. Він додав, що попри такі ускладнення, громадяни України можуть продовжувати подавати візові заяви.

"Візові центри працюють, приймають документи, адже це не терен польських консульств. Натомість консульства для зовнішніх зацікавлених осіб зачинені. Для польських громадян вони відчинені. Якщо це термінова справа і треба щось швидко вирішити, то громадянин Польщі не матиме із цим проблем", - запевнив Пєкло.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 29 березня на четвертому поверсі адміністративного приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку стався вибух. В СБУ заявили, що, за попередніми даними, причиною став постріл з гранатомета РПГ-26. Жертв внаслідок вибуху немає.

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