У МЗС отримали ноту від посольства Польщі у зв'язку з обстрілом Генконсульства у Луцьку

Міністерство закордонних справ України підтвердило отримання від Посольства Республіки Польща в Україні ноти у зв'язку з обстрілом Генерального консульства цієї країни у Луцьку.

Про це у коментарі УНІАН сказала речник МЗС України Мар’яна Беца.

"Так. Ми отримали (ноту від Посольства Польщі - УНІАН)", - сказала Беца.

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За її словами, у ноті польська сторона висловила занепокоєння щодо обстрілу Генконсульства у Луцьку, і зазначила що це був "безпрецедентний випадок".

Речник сказала, що оприлюднена перед цим заява МЗС була відповіддю на ноту польських дипломатів.

Раніше у коментарі УНІАН Беца повідомила, що у МЗС України вважають обстріл Генконсульства Польщі у Луцьку цілеспрямованою провокацією та не виключають, що вона була інспірована ззовні.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 29 березня на четвертому поверсі адміністративного приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку стався вибух. В СБУ заявили, що, за попередніми даними, причиною став постріл з гранатомета РПГ-26. Жертв внаслідок вибуху немає. Відкрито кримінальне провадження за статтею «теракт».