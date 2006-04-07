Що ми маємо знати про чужі особисті таємниці

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зі своїми пропозиціями повернув для повторного розгляду парламентом Закон «Про захист персональних даних», прийнятий парламентом 16 березня 2006 року.

Як повідомляє прес-служба глави держави, пропозиції Президента під час розгляду Закону на пленарному засіданні Верховної Ради представлятиме заступник міністра юстиції України Лідія ГОРБУНОВА.

У пропозиціях Президента зазначено, що цей закон не може бути підписаний, оскільки його концептуальні засади, численні норми не узгоджуються з Конституцією України, вимогами міжнародно-правових актів, він містить низку внутрішніх суперечностей. Його введення в дію призведе до порушення конституційних прав людини, невиконання міжнародних зобов`язань України. Пропонується цей закон відхилити, а натомість забезпечити розроблення та прийняття закону, який відповідно до Конституції України та міжнародних зобов`язань нашої держави належним чином врегулював би це важливе для суспільства питання.

Довідка УНІАН. 16 березня Верховна Рада ухвалила Закон України „Про захист персональних даних”. “За” проголосувало 287 із 396 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Законом врегульовуються питання, пов’язані з: визначенням права власності на персональні дані; визначенням порядку здійснення певних дій із персональними даними (збирання, накопичення, зберігання та поширення); встановленням порядку доступу до персональних даних; порядку внесення змін і доповнень до персональних даних; забезпеченням захисту персональних даних, встановленням видів відповідальності, а також можливості здійснення виплати компенсації завданої матеріальної і моральної шкоди.

Крім цього, законом передбачено можливість міжнародного співробітництва у сфері захисту персональних даних, а також з інших питань.

Даний закон запропоновано не поширювати на діяльність зі створення баз персональних даних фізичною особою виключно для особистих чи побутових потреб.

Законом встановлено, що за договором або дорученням власник персональних даних може надати право розпоряджатися цими даними іншій фізичній або юридичній особі – розпоряднику персональних даних.