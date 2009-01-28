Розпочалась тристороння зустріч Ющенко-Качинський-Тополанек

У Вроцлаві (Республіка Польща) розпочалась тристороння зустріч у форматі Президент України Віктор ЮЩЕНКО, Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ і прем`єр-міністр Чехії Мірек ТОПОЛАНЕК (Чехія зараз головує в Європейському Союзі).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента України.

Зустріч відбувається за ініціативи Президента Польщі.

Головна мета зустрічі - поглиблення тристороннього співробітництва, передусім, у таких сферах як енергетична безпека сторін та європейського регіону в цілому, а також європейська інтеграція України.

Крім того, під час візиту українська сторона має намір поінформувати про дії Президента України з метою забезпечення транзиту газу територією нашої держави до країн Європи та укладення відповідних угод між НАК «Нафтогаз Україна» та ВАТ «Газпром».

В.ЮЩЕНКО також має намір ознайомити сторони із результатами своїх вчорашніх переговорів з керівництвом Євросоюзу у Брюсселі.

Президент України у ході тристоронньої зустрічі планує виступити із конкретними пропозиціями щодо вирішення питань енергобезпеки. Йдеться, зокрема, про його намір підтвердити вже цього року та завершити процес приєднання до Договору про європейське енергетичне співтовариство.

Також глава Української держави має намір повідомити про заплановану на 23 березня ц.р. інвестиційну конференцію щодо модернізації газотранспортної системи України.

В.ЮЩЕНКО має намір запропонувати об`єднати зусилля України, Польщі та Чехії для практичної реалізації проекту Євроазійського нафтотранспортного коридору на базі українського газопроводу Одеса-Броди. Крім того, Президент планує запропонувати у лютому-березні ц. р. провести цільову зустріч за участю керівників Єврокомісії, а також Президентів Азербайджану, Грузії, Литви та України. У рамках зустрічі планується презентація техніко-економічного обгрунтування і підписання спільного меморандуму з практичної реалізації проекту ЄАНТК.