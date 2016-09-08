ГПУ про арешт Каськіва: фото з панамським поліцейським зіграло з ним злий жарт
12:22, 08 вересня 2016Політика
2072 0
Екс-глава Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів планував втекти до Куби.
Українська сторона попросила панамську владу посилити нагляд за ним / "Українська правда"
Про це розповів заступник генпрокурора Євген Єнін на брифінгу в Києві в четвер, пише "Українська правда".
Читайте такожУ ГПУ озвучили терміни екстрадиції Каськіва до України
"В останні дні була зафіксована спроба Каськіва купити квиток на Кубу, але у встановлений момент він не з'явився на посадку, де його чекали представники спецслужб", - сказав Єнін.
Заступник Луценко пояснив, що після того, як Каськів "зухвало демонстрував селфі з поліцейським в Панамі", українська сторона попросила панамську владу посилити нагляд за ним і згодом передала клопотання про тимчасовий арешт.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter