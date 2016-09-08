ГПУ про арешт Каськіва: фото з панамським поліцейським зіграло з ним злий жарт

Про це розповів заступник генпрокурора Євген Єнін на брифінгу в Києві в четвер, пише "Українська правда".

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"В останні дні була зафіксована спроба Каськіва купити квиток на Кубу, але у встановлений момент він не з'явився на посадку, де його чекали представники спецслужб", - сказав Єнін.

Заступник Луценко пояснив, що після того, як Каськів "зухвало демонстрував селфі з поліцейським в Панамі", українська сторона попросила панамську владу посилити нагляд за ним і згодом передала клопотання про тимчасовий арешт.