Каськів вніс заставу в $600 тисяч та вийшов із в'язниці у Панамі - ГПУ

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник генпрокурора України Євген Єнін.

За словами Єніна, Каськів зобов'язаний відмічатися в поліцейському відділку двічі на тиждень, а його пересування обмежене містом Панама.

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"Це триватиме певний час, поки панамська влада (непідконтрольна московському режиму і геть не бананова, як це спочатку уявляв Каськів) не завершить процедуру екстрадиційноі перевірки", - йдеться у повідомленні заступника глави ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, Каськів обіймав посаду голови Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України у 2010-2014 роках.

18 серпня 2016 року генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання Каськіва панамськими правоохоронцями.

За даними міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Каськів вивів з України 255 млн грн.

Наприкінці березня цього року Каськіва було оголошено в розшук у справі про розкрадання державних коштів у 2012-2013 роках (7,5 млн грн) за укладеним ним договором про надання рекламних послуг із ТОВ. За даними ГПУ, Каськів розшукується за злочини, передбачені ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 ККУ (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

20 серпня заступник генпрокурора Єнін заявив, що ГПУ направила до Панами клопотання про екстрадицію Каськіва.

Суд у Панамі обрав екс-голові Держінвестпроекту запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 600 тис. доларів США та обмежив його пересування по місту Панама.

За даними Єніна, Каськів попросив політичного притулку в Панамі, однак шанси його отримати вкрай низькі.