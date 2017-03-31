У НАЗК розповіли, скільки встигли перевірити е-декларацій

Національне агентство із запобігання корупції перевірило близько трьох тисяч поданих електронних декларацій чиновників.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" заявив заступник голови НАЗК Руслан Радецький, пише ТСН.

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За його словами, зокрема 24 перевірки стосувалися суб'єктів декларування від президента до звичайного міністра.

Загалом на першому етапі було подано близько 103 тисяч електронних декларацій.

Нагадаємо, раніше міністр юстиції Павло Петренко негативно оцінив роботу Національного агентства з питань запобігання корупції. "Хочу поінформувати членів уряду, що останні фактично 6 місяців НАЗК не виконувало свої функції", - заявив він. Також він запропонував провести незалежний аудит роботи НАЗК за останній рік та технічний аудит.