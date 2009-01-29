Кріль вважає, що з Тимошенко має розібратися Герман

Справу щодо тиску на телеканал "Інтер" з боку прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО має розглянути парламентський Комітет з питань свободи слова, йдеться у зверненні лідера партії “Єдиний Центр”, народного депутата Ігоря КРІЛЯ до голови цього комітету Ганни ГЕРМАН.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Єдиного Центру”, у зверненні зазначається: «Спроби Юлії ТИМОШЕНКО взяти під контроль вітчизняні медіа мають стати предметом обговорення Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації».

І.КРІЛЬ зауважив, що акціонер телеканалу «Інтер» Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ в інтерв‘ю одному з інтернет-видань заявив, що на нього чинився тиск прем’єр-міністром Ю.ТИМОШЕНКО з метою впливу на програмне наповнення та редакційну політику каналу. Крім того, наголосив І.КРІЛЬ, в інтерв’ю зазначалося, що Ю.ТИМОШЕНКО давала конкретні рекомендації В.ХОРОШКОВСЬКОМУ щодо змісту і характеру висвітлення актуальних політичних тем та пропонувала звільнити конкретних журналістів «Інтера».

На думку І.КРІЛЯ, ця інформація має бути розглянута Комітетом ВР з питань свободи слова.

Він також вважає, що «прем’єр-міністр має надати комітету письмові пояснення щодо обставин, викладених в інтерв‘ю одного із власників каналу».

І.КРІЛЬ нагадав, що інформацію про переговори щодо продажу акцій телеканалу «Інтер» Ю.ТИМОШЕНКО нещодавно підтвердила і сама прем’єр-міністр. «Такі дії є кричущим порушенням свободи слова і неприпустимі в демократичній країні. Фактично, керівник уряду хоче повернути країну в часи медведчуківських темників», - наголосив народний депутат.

І.КРІЛЬ вважає, що ця інформація має стати предметом особливого розгляду журналістських та профспілкових організацій, ЗМІ, які висвітлюють діяльність мас-медіа. До того ж, на його думку, свою позицію щодо цих фактів повинна оголосити Нацрада з питань телебачення і радіомовлення. «Намагання Ю.ТИМОШЕНКО впливати на діяльність журналістів має отримати гідну відповідь. Це можливо у випадку широкого суспільного обговорення цієї теми», - сказав І.КРІЛЬ.