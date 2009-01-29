Копії газових контрактів з Росією добирались до Ющенка 10 днів

Секретаріат Президента України одержав від НАК «Нафтогаз України» офіційні копії контрактів з ВАТ «Газпром» на поставку і транзит газу. Про це повідомив Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ сьогодні журналістам у Києві.

“Секретаріат Президента одержав офіційні копії контрактів, із запізненням, але одержав», – сказав він, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК заявив, що в Секретаріаті Президента ще немає офіційних копій «газових» контрактів.

Газові контракти між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» були підписані 19 січня 2009 року в Москві. Зокрема, був підписаний договір купівлі-продажу газу на 2009-2019 роки. Україна одержала знижку в 20% від середньоєвропейської ціни на газ, яка в першому кварталі 2009 року становить 450 дол. за тис. куб. м. Українська сторона, у свою чергу, зберігає ставку транзиту в 2009 році на рівні 2008 року - 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км. Ціна змінюватиметься за формулою щокварталу. Обсяг поставки газу в Україну в 2009 році становитиме 40 млрд. куб. м. З 1 січня 2010 року «Газпром» продаватиме газ Україні за ринковою європейською ціною без знижок.

21 січня перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО заявив, що НАК «Нафтогаз України» розраховує закупити в першому кварталі 5 млрд. куб. м, у другому кварталі – 10,5 млрд. куб. м, у третьому – 12 млрд. куб. м, у четвертому – 12,5 млрд. куб. м газу. За його словами, ціна на перший квартал визначена на рівні 360 дол. за тис. куб. м, другий квартал – 270 дол., третій квартал – 219 дол. і четвертий квартал – 162 дол. за тис. куб. м.