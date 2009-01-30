Литвин каже, що сьогодні діє принцип: «закони пишуть для дурних»

Спікер ВР Володимир Литвин вважає, що якби мер Черновецький був головою Верховної Ради, він установив би плату за те, що депутати заходили в парламент.

Обіцяну правду про ситуацію у Верховній Раді та депутатські доходи спікер почав із такого цікавого зауваження: “Я таке формулювання застосовую: що правду починають лише говорити тоді, коли не залишається зовсім уже аргументів”.

Для деяких людей заробітна плата не має значення до такої міри, що вони взагалі за нею не приходять, таку думку Литвин висловив у ефірі програми “Шустер live” на ТРК “Україна.

“У нас так: людина, яка працює там, на виробництві десь, – вона якийсь цвях із собою візьме, - повів далі спікер. Той, який працює начальником, – він візьме ящик цвяхів. А той, який працює ще більше, – він бере більше. І в нас сьогодні склалася така ситуація, що всі намагаються обійти закон, живучи за принципом: "Законы пишутся для дураков, для умных – примечания". Тому для деяких людей заробітна плата не має значення. Вони і не приходять по цю заробітну плату. І я переконаний, що якби Верховна Рада працювала ефективно, якби інститути влади працювали ефективно – їм треба було б платити достойну заробітну плату. Щоб вони ніколи не жили за принципом, коли до начальника приходить підлеглий і каже: "Разрешите доложить", – він відкриває зразу шухляду і каже: "Докладывайте".

Також спікер ВР оголосив критерій ефективності роботи парламенту – “як себе почувають люди. Якщо вони заспокоєні, якщо вони не цікавляться масово політикою… Коли ця зацікавленість переходить у психоз, бо їм замість хліба дають видовища – це означає, що влада, починаючи з Верховної Ради, діє неадекватно”.