Порошенко про терміни відставки Гонтаревої: колись піде

Президент України Петро Порошенко на вчорашньому засіданні фракції БПП відмовився прямо відповідати на запитання про терміни відставки голови Нацбанку Валерії Гонтаревої.

Про це повідомили учасники засідання пропрезидентської фракції, передає 112.ua.

Читайте такожЗМІ дізналися, хто може змінити Гонтареву на посаді глави Нацбанку

Зокрема, відповідаючи на питання, глава держави сказав, що "Гонтарева піде у відставку. Колись".

Як повідомляв УНІАН, раніше в ЗМІ з'явилися публікації про те, що Гонтарева написала заяву про відставку. У прес-службі НБУ цю інформацію спростували.

Верховна Рада 19 червня 2014 року підтримала пропозицію президента України Петра Порошенка про звільнення Степана Кубіва з посади голови Національного банку та про призначення на цю посаду Валерії Гонтаревої.

Згідно з Конституцією, голова НБУ призначається Верховною Радою за поданням президента України строком на 7 років.