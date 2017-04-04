Рада не обрала членів Рахункової палати України

В даний час триває обговорення даного питання.

Верховна Рада України не обрала членів Рахункової палати. Читайте такожПідозрюваному у корупції судді Ємельянову дозволили претендувати на посаду у новий Верховний суд Як повідомляє кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Андрій Парубій пропонує повернутися до голосування, щоб все-таки затвердити склад Рахункової палати. В даний час триває обговорення даного питання.

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