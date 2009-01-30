Експерт: розгнівані докери в Іллічівську - не юні натуралісти

Президент «Центру системного аналізу і прогнозування» Ростислав ІЩЕНКО вважає, що дії Міністерства транспорту і зв`язку України в Іллічівському морському торговому порту провокують соціальний вибух. Про це він сказав в коментарі УНІАН, кажучи про рішення щодо звільнення Геннадія СКВОРЦОВА з посади начальника Іллічівського МТП.

За словами Р.ІЩЕНКА, ситуацію, що склалася навколо Іллічівському морського торгового порту, неможливо розглядати поза загальним політичним контекстом.

«По-перше, на мій погляд, можна говорити про те, що підписання міністром Йосипом ВІНСЬКИМ наказу про звільнення начальника порту Г.СКВОРЦОВА до завершення роботи комісії Головного Контрольно-ревізійного управління, а також в той момент, коли преса переповнена повідомленнями про можливу швидку відставку самого Й.ВІНСЬКОГО, щонайменше, неетично, а у гіршому разі - ставить під сумнів легітимність як зміщення попереднього керівництва (Іллічівського МТП), так і призначення нового», - говорить Р.ІЩЕНКО.

«Не у моїй компетенції судити, добрий чи поганий керівник Г.СКВОРЦОВ і наскільки обгрунтовані дії Й.ВІНСЬКОГО, але останнім часом у пресі, крім припущень про можливу швидку відставку міністра транспорту, активно мусувалася й тема боротьби за контроль над ІМТП. Складаємо два і два, і одержуємо інформаційну картину – міністр, якому залишилося вже недовго працювати, всупереч думці трудового колективу, на сумнівних підставах змінює начальника», - відзначає Р.ІЩЕНКО.

За його словами, «хоче Й.ВІНСЬКИЙ чи ні, правий він чи винуватий, а скидаються його дії саме так. Фактично міністр, побічно (можливо, через невміння працювати із ЗМІ), підтверджує правоту своїх опонентів, які на кожному розі волають про корупцію в Мінтрансі».

На думку президента «Центру системного аналізу й прогнозування», дії Мінтрансу провокують соціальний вибух в Іллічівську.

«Судячи з повідомлень ЗМІ, перші зіткнення докерів (а це не юні натуралісти) з міліцією вже відбулися. Керівництво Мінтрансу не захотіло чи не змогло донести до робітників свою позицію. Колектив порту довіряє своєму начальникові і не вірить у благі наміри Мінтрансу», - говорить експерт.

Він відзначив, що в інший час, це мало що означало б, але зараз у країні криза. Соціологи стверджують, що до вуличних протестів готовий кожний шостий громадянин України. Для прикладу, напередодні «помаранчевих подій» до протестів був готовий лише кожний двадцятий. «Фактично, - говорить Р.ІЩЕНКО, - ми перебуваємо на межі стихійного соціального вибуху, який може відбутися у будь-який час у будь-якому регіоні або місті, а далі не виключена ланцюгова реакція. І зупинити подібний розвиток подій буде вже неможливо, оскільки при стихійному, а не організованому протесті, немає з ким домовлятися, немає чітких вимог, немає штабу, є лише «безглуздий і нещадний» бунт, що змітає владу.

«Я б зараз не ризикував втягуватись у силове протистояння з колективом порту, як і будь-якого іншого великого промислового підприємства – це небезпечно непередбачуваними наслідками не одного міністра чи його міністерства, навіть не для одного регіону, а для всієї держави», - наголосив Р.ІЩЕНКО.

Довідка УНІАН. 29 січня 2009 р. Й.ВІНСЬКИЙ підписав наказ про звільнення Г.СКВОРЦОВА з посади начальника Іллічівського морського торгового порту.

Як уточнили в прес-службі Мінтрансу, звільнення відбулося через невиконання Г.СКВОРЦОВИМ умов контракту. У прес-службі МТЗУ також повідомили, що за результатами перевірки Головного контрольно-ревізійного управління, під час керівництва Г.СКВОРЦОВИМ портом, збитки підприємства становили «сотні тисяч гривень» (при цьому не уточнюється, за який саме період).

Сьогодні, 30 січня, відбувся мітинг протесту працівників ДП «Іллічівський морський торговий порт», у якому взяли участь 2800 людей. Цей крок став реакцією трудового колективу на звільнення начальника ІМТП Г.СКВОРЦОВА і силове захоплення підприємства, що відбулося о 5:30 ранку. Співробітники порту прийняли рішення розпочати безстроковий страйк.

Зокрема, вони вимагають зміни керівництва Держдепартаменту морського і річкового транспорту Міністерства транспорту і зв`язку, відміни наказу МТЗУ від 29 січня 2009 р. №86 про звільнення Г.СКВОРЦОВА, а також притягання до відповідальності осіб, винних у тому, що відбулося.