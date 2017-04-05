ЄП ухвалить резолюцію через затримання у Росії під час антикорупційних мітингів - журналіст
У ЄП занепокоїлися долею затриманих на антикорупційних мітингах у РФ.
Європарламент на засіданні 6 квітня ухвалить резолюцію із закликом звільнити громадян, затриманих на антикорупційних мітингах у Росії.
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Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
"Європарламент завтра ухвалить резолюцію, якою вимагатиме негайного звільнення й зняття звинувачень проти Навального та всіх інших затриманих у Росії", - йдеться в його повідомленні.
EP will tomorrow adopt a resolution calling for the immediate release & dropping of charges against #Navalny & all other detained. #Russia— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) April 5, 2017
Як повідомляв УНІАН, тверський суд Москви заарештував опозиціонера Олексія Навального на 15 діб за непокору поліцейському під час акції "Він нам не Дімон".
За даними ЗМІ, мітинги і пікети пройшли у 82 містах РФ. За неофіційними даними, на акцію в Москві вийшли до 30 тис. осіб, за даними поліції - 8 тис., у Санкт-Петербурзі - від 5 до 10 тис. Протести були пов'язані з публікацією розслідування Фонду боротьби з корупцією про незадекларовану нерухомість глави уряду Дмитра Медведєва.
У більшості міст акції не вдалося узгодити. У Москві на акції проти корупції було затримано понад 500 осіб.