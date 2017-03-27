Навального заарештували на 15 діб за непокору поліції (відео)

Тверський суд Москви заарештував опозиціонера Олексія Навального на 15 діб за непокору поліцейському під час акції «Він нам не Дімон».

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Про це повідомляє Republic з посиланням на прес-секретаря Кіра Ярмыша.

Навальний говорив, що не підписував протокол за статтею 19.3 Кпап (непокора законному розпорядженню співробітника поліції). За його словами, він дізнався про це звинувачення «перед самим від'їздом з ОВС в суд». Політик наголошував, що не чинив опору поліції.

Раніше за другим звинуваченням (організація несанкціонованого мітингу) Навального оштрафували на 20 тисяч рублів (близько 9,4 тис. грн за поточним курсом).

Засідання було призначено на дев'ятій ранку, але почалося тільки близько полудня. На суді політик просив допитати прем'єр-міністра Дмитра Медведєва як «організатора» протестів 26 березня, його клопотання відхилили. При розгляді другого обвинувачення суддя відхилила клопотання захисту про самовідвід, перенесення засідань і викликом свідків.

Адвокат Навального Ольга Михайлова повідомляла, що протокол про затримання заднім числом внесли зміни.

Навального затримали на мітингу «Він нам не Дімон» 26 березня. Поліція також затримала 17 співробітників Фонду боротьби з корупцією, суди над ними почнуться пізніше 27 березня. Як і Навальний, їм закидають непокору співробітнику поліції.

Мітинги проти корупції пройшли 26 березня в 97 містах Росії, багато з них закінчилися масовими затриманнями. На учасників складали адміністративні протоколи, в двох випадках були порушені дві кримінальні справи.