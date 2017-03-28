У Росії за мітингувальниками будуть спостерігати за допомогою безпілотників

У Росії для спостереження за масовими акціями будуть використовувати безпілотники національної гвардії.

Як передає «Дождь», про це повідомив заступник головнокомандувача військами генерал-лейтенант Олег Борукаєв в інтерв'ю НТВ.

«В даний час розвивається безпілотна техніка і комплекси повітряного спостереження для того, щоб здійснювати моніторинг обстановки в місцях проведення масових акцій», - заявив він.

Він додав, що особливу увагу при технічному переоснащенні Росгвардії приділять інструментам нелетальної дії на людину.

«Це пов'язано з тим, що в деяких ситуаціях застосування бойової зброї не просто не доцільно, а неможливо. Тим не менш, для виконання цілої низки завдань потрібні «особливі кошти», - зазначив генерал.

За його словами, «у сфері боротьби з тероризмом Росгвардії потрібні особливі види автоматичної зброї, особливі види снайперського озброєння і відповідний захист особового складу, а також розвиток засобів радіозв'язку».

Читайте такожУ російському Саратові зник заявник антикорупційного мітингу

Росгвардія створена в липні минулого року. За законом вона отримала повноваження внутрішніх військ МВС, ОМОН і Собр.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня по всій Росії пройшли антикорупційні мітинги. За даними ЗМІ, мітинги і пікети пройшли у 82 містах РФ.

За неофіційними даними, на акцію в Москві вийшли до 30 тис. осіб, за даними поліції - 8 тис., в Санкт-Петербурзі - від 5 до 10 тис.

Протести були пов'язані з публікацією розслідування Фонду боротьби з корупцією про незадекларовану нерухомость керівника уряду Дмитра Медведєва.

У Москві, за офіційними даними, на акції проти корупції було затримано понад 500 осіб. Правозахисники стверджують, що затриманих більше тисячі.