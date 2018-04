ЄС може надати Україні "безвіз" вже 11 червня – журналіст

Європейський союз може надати Україні безвізовий режим 11 червня 2017 року.

Про це повідомив в своєму Twitter брюссельський журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

"Для України, пленарне засідання ЄП (Європарламенту – ред.) для голосування за "безвіз" відбудеться 6 квітня і ЄС, ймовірно, підтримає його 26 квітня. Підпис (відбудеться – ред.) +\- 15 травня, вступ в силу +\- 11 червня», – припускає журналіст.

for #Ukraine,EP plenary to vote for visa lib 6 April & Eu ambs likely to endorse 26 April. Signature +\- 15 May, entry into force +\- 11 jun