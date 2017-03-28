ЄС може надати Україні "безвіз" вже 11 червня – журналіст

Європейський союз може надати Україні безвізовий режим 11 червня 2017 року.

Про це повідомив в своєму Twitter брюссельський журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

"Для України, пленарне засідання ЄП (Європарламенту – ред.) для голосування за "безвіз" відбудеться 6 квітня і ЄС, ймовірно, підтримає його 26 квітня. Підпис (відбудеться – ред.) +\- 15 травня, вступ в силу +\- 11 червня», – припускає журналіст.

for #Ukraine,EP plenary to vote for visa lib 6 April & Eu ambs likely to endorse 26 April. Signature +\- 15 May, entry into force +\- 11 jun — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 28 березня 2017 р.

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Як повідомляв УНІАН, раніше заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявляв, що українці отримають право на поїздки в країни ЄС без віз до середини літа.

Нагадаємо, у вівторок, 28 березня (23:00 27 березня за київським часом) почав діяти безвізовий режим Євросоюзу для Грузії. Рішення про введення безвізового режиму для громадян Грузії надрукували 8 березня в Офіційному журналі Європейського Союзу. Воно мало набрати чинності через 20 днів. Цей термін настав саме 28 березня.