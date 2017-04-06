"Фух, прийшов-таки до нас, жаданий": як українці у соцмережах відреагували на звістку про безвіз

Європейський парламент сьогодні підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим.

Відповідне голосування відбулося в рамках пленарного засідання Європарламенту в Страсбурзі. Читайте такожПісля новини про безвіз українці обвалили сайт з видачі закордонних паспортів Звістка викликала справжній ажіотаж у соцмережах. Користувачі здебільшого радіють цій новині, а також жартують з цього приводу.

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