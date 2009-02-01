Литвин про Ющенка, Стельмаха, Тимошенко, абсурд і посади в уряді

Рішення щодо керівництва Національного банку України було сприйнято в Секретаріаті Президента “нервово” і почалися “переслідування низки людей”.

Про це сказав голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН в ефірі телеканалу ТВІ в неділю ввечері.

Він зазначив, що проведення позачергового засідання парламенту та прийняті на ньому рішення щодо відміни постанови Верховної Ради про призначення Володимира СТЕЛЬМАХА головою НБУ призвели «до переслідування низки людей, зокрема, зняття з роботи».

Він повідомив, що все це робиться «для того, щоб дошкулити і мені, і низці інших людей».

В.ЛИТВИН визнав, що не зовсім поділяє рішення парламенту щодо НБУ, зокрема, прийняття постанови про скасування рішення щодо призначення В.СТЕЛЬМАХА керівником Нацбанку, але як голова парламенту, підкорившись більшості, підписав його.

В.ЛИТВИН не виключає, що може виникнути у Верховній Раді проект рішення про втрату чинності постанови щодо відставки прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Ми так дійсно можемо дійти до абсурду», - сказав спікер.

Водночас він зазначив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО, розуміючи ситуацію, що склалася навколо керівництва НБУ, мав би «очолити процес», розуміючи, що не може запобігти його проведенню.

В.ЛИТВИН зауважив, що депутати, ухвалюючи рішення, не узгоджували його з нормами Конституції, «а вони відповідали на очікування людей».

Говорячи про можливість участі Блоку Литвина в роботі уряду, спікер зазначив, що «жодних наполягань і пропозицій з нашого боку немає».

Він повідомив, що в п’ятницю мав розмову з прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, яка запропонувала одному з представників фракції Блоку Литвина увійти до складу уряду. За його словами, він пообіцяв, що поговорить на цю тему з претендентом. При цьому він не назвав ні претендента, ні про яку посаду в уряді йдеться.

В.ЛИТВИН вкотре наголосив на необхідності відмовитися від квотного принципу при формуванні уряду.