Бюджетні дивацтва Черновецького

Днями Леонід Черновецький заявив, що до міського бюджету 2008 року не надійшло понад 50% коштів, але запевнив, що до березня, коли він планує звітувати про результати річної діяльності, усі проблеми буде розв’язано. Ми вирішили зробити невеличкий екскурс в недавню історію: на чому хотів зробити гроші столичний мер протягом останніх місяців.

Комунальні тарифи і податок на розкіш

Черновецький довго переконував, що для пересічних киян тарифи на комунальні послуги не зростатимуть, а в Києві торжествуватиме принцип: багаті платять за бідних. Свого часу мер дорікнув забезпеченим у тому, що вони не завжди платять за своє житло.

– Вони пристойні люди, але якось непристойно поступають з киянами. Вони не платять, ну буквально десятки мільйонів гривень у скарбницю за житлово-комунальні послуги, – заявив Черновецький. – Але їм доведеться платити за підвищеними тарифами. Тому я все зроблю, щоб протягом місяця ми мали програмне забезпечення і виділили ці будинки (людей з високими прибутками. – Авт.)

Згодом столична влада визначила для початку 80 “елітних” будинків, у яких тарифи на ЖКП буде підвищено в 5–10 разів. Але і для пересічних киян Черновецький підготував “сюрприз” - підвищення плати за комунальні послуги на 30%.

– На 30% ми вимушені будемо підвищити для молодих і будь-кого, окрім людей, які живуть за межею бідності, – зазначив він.

Мер також повідомив, що в столиці починається програма “Обкладення”, своєрідний “податок на розкіш”. На першому етапі такий “податок” запровадять на дорогі автомобілі (вартістю понад 100 тис. дол.), дорогі будинки, яхти, елітні квартири, великі земельні ділянки. Далі планується оподаткувати проліт приватних літаків, переміщення по Дніпру на дорогих човнах і яхтах. І заключним етапом буде оподаткування предметів мистецтва, наприклад, картини вартістю більше $100 тисяч.

Водночас не минуло й місяця, як “мер усіх киян” заявив, що найближчим часом планує придбати собі вертоліт.

– Я ніколи нікуди не спізнююся, якщо ви помітили. Ось скоро в мене буде мій власний вертоліт. Якщо дозволять проліт, то я літатиму на вертольоті, як це робить Лужков, але за бюджетний рахунок, – зауважив Черновецький.

І таки здійснив свої наміри, придбавши не тільки вертоліт, а ще й літак за компанію, причому “за найвищу ціну”. Мер вже встиг політати над Києвом, а наразі, як він зізнався одному з київських видань, гелікоптер перевозить провізію “для улюблених бабусь”...

Аукціони Кільчицької

Наприкінці листопада під стінами столичної мерії відбувся аукціон з продажу службових авто київських чиновників.

– Чиновники всіх держорганів повинні, як в усьому світі, їздити на скромному, недорогому вітчизняному транспорті. Слава Богу, він ще в нас є, і його треба підтримувати, – розповідав на початку торгів Черновецький.

Він і сам придбав на аукціоні радянську машину за 1,5 мільйона гривень – раритетну “Чайку ГАЗ-14” 1979 року випуску, на якій свого час їздив Щербицький.

Згодом Черновецький доручив своїй заступниці Ірені Кільчицькій до Нового року продати весь автопарк столичної держадміністрації.

– До Нового року продати все живе, що рухається і возить дружин моїх заступників і начальників управлінь по ринках, дітей до школи, замість того, щоб працювати на киян, – наголосив він у присутності журналістів.

Мер також повідомив, що надалі збирається організувати аукціони з продажу й оренди практично всього в місті й представив Кільчицьку як відповідальну за проведення таких аукціонів.

– Вона проводитиме аукціони навіть на повітря, яким дихатиму я, вона і всі мої заступники. Усе продається, окрім совісті й чести, і все це потрібно моїм бабусям. Усе продаватиметься на аукціонах, – сказав мер.

Отже, продаватимуться земельні ділянки, приміщення, навіть посади радників міської влади. Щодо продажу посад, за словами Черновецького, це зараз вивчається...

Історичні будівлі Києва мер запропонував продавати вже на міжнародних аукціонах.

– Я на користь збереження історичного обличчя Києва всі десятки тисяч історичних особняків готовий виставити на аукціон, на продаж – на умовах, що фасад будівлі зберігатиметься, внутрішність – на ваш розгляд, може бути найсучаснішою, – сказав Черновецький під час зустрічі з підприємцями, зазначивши, що у зв`язку з кризою в країні “ціни будуть невеликі”.

За словами мера, в місті багато старих особняків, які необхідно привести до належного вигляду. Як приклад він навів стару будівлю, де зараз розташований дитячий садок заводу “Арсенал” і де “серед помпезності та історії на мармурові колони пісяють діти”.

– У чому сенс: усі, хто погано використовує ці історичні особняки – вони в основному вже приватизовані... Ірена Реонольдівна їх зажене з аукціону. Ми дамо рекламу в “Євроньюз”, за всіма абсолютно міжнародними джерелами. Розмістимо інформацію в Інтернеті й нашим підприємцям запропонуємо. Їх із задоволенням придбають, – сказав Черновецький.

Отже, не виключено, що найближчим часом київські історичні будівлі нагадуватимуть “потьомкінські села”.

Платні прийоми чиновників

Ще одне ноу-хау від Черновецького для поповнення бюджету, яке кияни вже могли побачити в дії – платні прийоми столичних чиновників. Віднедавна, якщо вам потрібно вирішити якесь питання, причому “швидко, упродовж декількох секунд”, можете напряму зустрітися з будь-яким київським високопосадовцем.

– Хочеш швидко зробити справу – будь ласка, заплати менше (ніж хабар) до бюджету і спокійно дихай. Такий підхід я декларую, – заявив мер.

Але коштує така зустріч чимало. Черновецький уже тарифікував свою команду. За зустріч з начальником головного управління з підприємництва доведеться заплатити від $5 до $7 тисяч, з начальником земельного управління – близько $5 тисяч, з Іреною Кільчицькою – близько $10 тисяч, решта заступників голови адміністрації потягнуть не менш як на $11 тисяч, а Олесь Довгий – аж $30 тисяч. Найдорожче, як і водиться, Черновецький оцінив самого себе – $100 тисяч.

– Спочатку надаєш квитанцію, що ти заплатив за зустріч зі скромним мером, який любить бабусь, $100 тисяч, а потім розповідай про свої проблеми. І це буде тільки до бюджету Києва. Там буде позначка банку: “Заплачено до бюджету Києва для улюблених мером бабусь. Усе!”, – давпояснення журналістам міський голова на своєму черговому брифінгу, додавши що за останній обід підприємці вже заплатили $800 тисяч.

Одним з перших з десятком бізнесменів зустрівся в. о. заступника мера Олександр Луцький. За відвідини підприємці виділили на благодійність $70 тисяч.

– Наша зустріч носила виключно консультативний характер. Найбільшу кількість питань викликав закон України від 16 вересня поточного року “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву”, яким, зокрема, вносились зміни до земельного законодавства. Основні консультації, яких потребували підприємці, стосувалися перехідних положень зазначеного закону. Ми відповіли в повному обсязі на всі запитання, – повідомив згодом Луцький.

За його словами, такі зустрічі проводяться з метою запобігання корупції у владних структурах та мають виключно консультативний характер, тобто жодні рішення на них не приймаються.

Невже підприємці платять задурно?

Незабаром благодійну вечерю з представниками соціально-спрямованого бізнесу організував і Анатолій Голубченко. Вартість участі в цьому заході становила $9,5 тисяч.

Введення розцінок на платні відвідини чиновників мерії обурило Віталія Кличка, який назвав це фактичним узаконенням корупції.

– Своєю публічною заявою Черновецький офіційно визнав панування хабарництва в Київраді. Більше того – мер “у курсі” існуючих тарифів на доступ до чиновницьких кабінетів, оскільки заявив, що “обід з ним коштуватиме дешевше”. Більше того, мер також пропонує узаконити практику “віддяк” ще й для своїх численних заступників, жоден з яких не призначений на посаду відповідно до закону, а їхня кількість суперечить і нормам закону, і нормам логіки”, – заявив Кличко.

Медицина

Ще одно джерело поповнення бюджету Черновецький побачив у реформуванні медицини. Мер виступив з ініціативою запровадження офіційної плати за медичні послуги в столичних лікарнях і поліклініках. За його словами, він “категорично проти платної медицини”, але змушений запровадити в столичних медустановах платні послуги.

– 800 тисяч осіб – моїх бабусь і дідусів – їх буде звільнено від цієї плати, як це передбачено Конституцією, – сказав Черновецький. – Але оскільки нехороші люди-політики запровадили паралельно з безплатною медициною платну, чого немає в жодній країні світу, нам доведеться адаптуватися до цих умов.

Мотивом введення платної медицини Черновецький називає боротьбу з корупцією, бо, за його словами, столична медицина – “сфера дуже корумповна”.

Ми братимемо з іноземців. Вони в нас чудово лікуються на найкращому обладнанні. І всі вони платять хабарі. Ці хабарі – це сотні мільйонів доларів по країні, і я хочу забрати їх до бюджету для моїх улюблених бабусь, – пояснив мер.

Ініціативу градоначальника активно підтримує і його заступниця Ірена Кільчицька. За її словами, медицина в нашій країні вже давно не безплатна.

- Усі знають, що в поліклініках і лікарнях люди за кожен візит до лікаря, за кожен укол, за кожне УЗД платять гроші, – сказала вона. – Тому ми піднімаємо ці тарифи офіційно. Робимо в рамках Києва в лікарняних медичних закладах таку тарифікацію... А ті, хто знаходиться в Києві – не кияни, і ті кияни, які все одно сплачують гроші, але ці гроші йдуть в кишеню медичних працівників, – то тепер ці кошти будуть надходити до каси лікарні, щоб можна було робити реконструкцію лікарень, щоб було покращення медичного обслуговування і т.д.

“Антикорупційний” контроль здійснюватиметься, за словами мера, за допомогою відеокамер.

– Скрізь будуть відеокамери. Ніхто не зможе домовлятися з пацієнтом у коридорі або на вулиці. Його одразу ж виженуть... Жоден лікар не зможе брати хабара. Я виганятиму за повною програмою, – підкреслив Черновецький, зазначивши, що лікарям планується передавати “по 10% від кожної гривні, яку вони принесли моїм улюбленим бабусям до бюджету”.

Міський голова також пообіцяв підняти заробітну плату співробітникам комунальних медустанов у 5–10 разів. А ще він розповів, що має намір зібрати для роботи в столиці найкращих лікарів України, Росії і взагалі з усіх кінців колишнього СРСР.

Медичні експерти одразу обурилися такою реформою, зауваживши що вона порушує права українців, адже згідно зі ст. 49 Конституції, “у державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно”.

Прокуратура Києва теж зацікавиласянововведенням і згодом дійшла висновку, що Черновецький таки порушив Конституцію. З’ясувалося, до переліку платних послуг, що надаються лікувально-профілактичними закладами столиці, фактично включено лікувально-медичну, профілактичну та інші види медичної допомоги, яка в таких закладах має надаватися безоплатно.

Морги і цвинтарі

Ініціативи Черновецького знайшли відображення не тільки в питаннях земних.

Мер вирішив контролювати всі столичні морги і для цього навіть створив муніципальне патолого-анатомічне бюро, а згодом – тарифікувати надання послуг на кладовищах для людей і тварин.

– Послухайте, що там робиться: половина моргу здали для багатих, і в цих моргах їх утримують у такому комфорті! Вони там воскресають, тому що кондиціонери, холодильники, місця на кладовищі... – заявив Черновецький, забувши цього разу про “бабусь”. – Ніхто мені більше не подзвонить, нікого не поховаю без тарифів. Хочеш на Байкове – плати $50 тисяч. Вхід на кладовище платний. Копати могили, давати довідки, доглядати за могилами – усе тарифікується.

А днями заступник мера Віталій Журавський заявив, що Черновецький підписав розпорядження, згідно з яким у Києві запроваджено платний вхід на міські кладовища.

– Там по різних кладовищах різна ціна. Але ціна встановлена, – сказав Журавський.

Щоправда, ввечері того ж дня прес-служба Журавського підкорегувала його висловлювання, мовляв, ішлося про запровадження платного в’їзду на кладовища, а не входу...

Свої пояснення щодо платного входу на цвинтар дав мер, знову згадавши про “бабусь”:

– З жодного киянина, який має пільги – ані з бабусь, ані з дідусів, ані зі студентів, ані з кого іншого, – гроші не беруться... Ані з інваліда, – наголосив Чернівецький. – Хто заїжджає на цвинтарі на крутих машинах – вони платитимуть.

За словами мера, до нього часто звертаються його улюблені бабусі з проханням допомогти їм із місцем на цвинтарі, але досі він не міг надати їм таку допомогу.

– Усі похорони я візьму на себе. Найближчим часом усі пенсіонери Києва та інші пільговики отримають від мене листи – я зроблю їм найкращі пропозиції... Жодна людина, у якої погано з грошима, не залишиться без моєї уваги. Я буду їх усіх ховати за свій рахунок. Немає проблем! – зауважив мер, при цьому пообіцявши зруйнувати всі корупційні схеми на київських цвинтарях.

Транзитний транспорт

22 січня столична влада затвердила введення збору з транзитного транспорту на в’їздах до Києва. Але за попередньою інформацією, на будівництво всіх необхідних терміналів знадобиться від 2 до 3 років, тому стягування збору можна буде запровадити не раніш як 2011 року. Міністр транспорту і зв’язку Йосип Вінський одразу назвав це рішення обмеженням прав людини.

– Я взагалі вважаю, що це обмеження прав людей, і таке рішення не можна приймати. А то завтра скажуть, давайте перестанемо в Києві дихати, тому що я приїхав з Київської області – це абсурд. По-перше, це незаконно, по-друге, це неправильний підхід, це не приватна лавка, Київ – це також Україна, і ми всі за паспортом є громадянами України, а не Києва, – сказав він.

Репетитори й іноземці

Під пильне око влади також потрапили репетитори й іноземці. Про можливе введення у столиці податку на заняття репетиторством та стягнення місцевого збору з іноземців повідомив Журавський.

– Ми найближчим часом будемо рекомендувати всім педагогам, які займаються репетиторством, щоб вони реєструвалися як приватні підприємці, отримували відповідну ліцензію в головному управлінні освіти й науки і сплачували податки, – зазначив Журавський. – Другий момент – це моя ініціатива. 25 млн. у нас є іноземців у Києві, які на відміну від інших країн при реєстрації не сплачують місцевий збір. Це мільйони коштів...

Тварини

Братів наших менших увага Черновецького теж не обійшла стороною. Він вирішив запровадити муніципальний збір за утримання собак, причому лише “благородних”.

- Ідеться про те, що є собаки й по $10 тисяч, а собак, які мало коштують, ми не обкладатимемо. Методика нормальна, – пояснював мер депутатампід час голосування за проект рішення.

Якими ще рішеннями здивує мер усіх киян і не тільки киян задля поповнення бюджету – навіть важко уявити.

Загалом за останні місяці ми нарахували більше двох десятків потенційних джерел поповнення бюджету, запропонованих Черновецьким. Ось їх перелік: – збільшення транспортних тарифів; – збільшення тарифів на комунальні послуги для населення; – підвищення тарифів на ЖКП для комерційних структур у 5–10 разів (заборонено Указом Президента); – підвищення тарифів у “елітних” будинках у 5–10 разів; – введення “податку на розкіш”; – збільшення тарифу на рекламу в громадському транспорті в 3–6 разів; – проведення аукціону з продажу службових автомобілів чиновників КМДА; – проведення аукціонів з продажу історичних забудов Києва; – проведення аукціонів з продажу земельних ділянок, приміщень і навіть посад радників міської влади; – платні прийоми столичних чиновників; – введення офіційної плати за медичні послуги в столичних лікарнях (заборонено прокуратурою); – платний вхід і в’їзд на кладовища; – введення податку на заняття репетиторством; – введення муніципального збору за утримання собак; – введення збору з транзитного транспорту на в`їздах до Києва; – встановлення плати за в’їзд у центральну частину міста; – розпродаж комунальних навчальних закладів; – пропозиція підприємцям столиці викупити земельні ділянки, які перебувають у них у оренді; – підвищення орендної плати для всіх підприємств за приміщення, які перебувають у комунальній власності; – сплата орендодавцями квартир 15% доходу до бюджету; – пропозиція посадити іменні каштани на Хрещатику за окрему плату; – переселення пенсіонерів до пансіонатів і здача їхніх квартир в оренду.

І головне, що жодна “улюблена бабуся” начебто не постраждає від цих нововведень.

Список, напевне, можна продовжити. Приміром, чому б панові Черновецькому не давати на прокат власні автомобілі – від нещодавно придбаної “Чайки” до “Майбаха” – чи не встановити тарифи за фотографування з молодятами?..

Якщо у вас є пропозиції – надсилайте в КМДА, за вдалу пропозицію пан мер не поскупиться. Тому, хто знайде дружину Олесю Довгому, він пообіцяв мільйон, то хіба справа наповнення бюджету не більш варта винагороди?

Анна Ященко