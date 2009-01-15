Черновецький хоче нової крові

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ має намір серйозно зайнятися реформуванням медичної сфери столиці і підняти заробітну плату її працівникам у 5-10 разів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам, коментуючи ситуацію з виплатою заробітної плати медпрацівникам столиці.

«Зараз ми стоїмо напередодні реформи. На жаль, дуже слабкий начальник київської охорони здоров`я. Я потребую того, що б ми знайшли нову кров. Але з цим дуже складно. Сфера дуже корумпована», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Міський голова визнав те, що справді в Києві існує заборгованість з виплати зарплати співробітникам комунальних медустанов, але пообіцяв уже завтра почати її погашати.

«Я щойно приймав КАЧУРОВУ (Людмила КАЧУРОВА – УНІАН) – начальника охорони здоров`я київського. Я буквально завтра розпочну займатися цим питанням і вирішувати його. Перші гроші надійдуть уже завтра. Ми справді винні значну суму. Розпочнемо ми з молодшого і середнього медичного персоналу, адже вони цього дуже потребують», - повідомив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За словами мера, він «категорично проти платної медицини», але змушений ввести в столичних медустановах платні послуги. «Оскільки це (платна медицина – УНІАН) вже є, я змушений підлаштовуватися під ці умови, адже хороші лікарі через малу зарплату переходять у платні медичні установи, а це неприпустимо», - пояснив він.

З приводу підготовлюваних розпоряджень міських властей про запровадження офіційної плати за медпослуги в лікарнях і поліклініках, мер сказав: «Тарифи потрібні, щоб не було корупції».

«Ми братимемо з іноземців. Вони в нас чудово лікуються на найкращому устаткуванні. І всі вони платять хабарі. Ці хабарі – це сотні мільйонів доларів по країні, і я хочу забрати їх до бюджету для моїх улюблених бабусь», - пояснив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Разом з цим він зазначив, що «бабусі нічого не платитимуть».

Він розповів, що має намір зібрати для роботи в столиці найкращих лікарів України, Росії, Казахстану, з усіх кінців колишнього СРСР. «Тому що вони давали клятву Гіппократа, вони хочуть служити чесно. Їх 99%. Вони ненавидять побори. Вони одержуватимуть справедливі гроші», - також повідомив мер про свої наміри, розповівши: «Ми збирається збільшити зарплати медикам у 5-10 разів».

Крім того, контроль за тим, щоб не бралися хабарі здійснюватиметься, за словами мера, за допомогою відеокамер. «Скрізь будуть відеокамери. Ніхто не зможе домовлятися з пацієнтом у коридорі або на вулиці. Його одразу ж виженуть», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

«Жоден лікар не зможе брати хабара. Я виганятиму за повною програмою», - підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, в даному випадку зазначивши, що лікарям планується передавати «по 10% від кожної гривні, яку вони принесли моїм улюбленим бабусям до бюджету».