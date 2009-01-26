Вінський боїться, що Черновецький завтра заборонить «не киянам» дихати

Міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ вважає рішення Київради про платний в`їзд до столиці обмеженням прав людини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в міністерстві транспорту і зв`язку.

«Я взагалі вважаю, що це обмеження прав людей і таке рішення не можна приймати. А то завтра скажуть, давайте перестанемо в Києві дихати, тому що я приїхав з Київської області, це абсурд. По-перше, це незаконно, по-друге, це неправильний підхід, це не приватна лавка, Київ – це також Україна, і ми всі за паспортом є громадянами України, а не Києва», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня Київська міська рада затвердила введення збору з транзитного транспорту на в`їздах до Києва.

За попередньою інформацією, на будівництво всіх необхідних терміналів необхідно буде від 2 до 3 років, тому стягування збору можна буде ввести не раніше 2011 року.