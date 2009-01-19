Введення у Києві плати за медичні послуги - це порушення прав людини?

Експерт з медичного права й громадського здоров’я Людмила СОЛОП заявляє, що плани київської влади запровадити офіційну плату за медичні послуги в муніципальних установах суперечать законодавству.

Про це фахівець сказала в інтерв’ю «Німецькій хвилі», посилаючись на цитату з Конституції України: «У державних і комунальних закладах охорони здоров`я медична допомога надається безоплатно».

За словами Л.СОЛОП, незважаючи на те, що на практиці це право обмежене економічними можливостями країни, а саме бюджетами, встановлення офіційних тарифів за надання медичної допомоги є незаконним.

Щодо планів запровадити плату за аналізи, обстеження й консультації лікарів у міських медичних установах, аби поповнити бюджет столиці, експерт наголосила: «Ще в 1996 році уряд затвердив перелік таких платних послуг, і це єдиний документ, що регулює платність послуг».

Л.СОЛОП переконана, що пропозиції мерії щодо сплати киянами й приїжджими за кожну консультацію у лікаря в поліклініці суперечать чинному законодавству. «Це є ніщо інше, як порушення прав людини», - заявляє юрист.

Як повідомляв УНІАН, на сайті мерії тиждень тому були обнародовані проекти розпоряджень Київської міської державної адміністрації щодо вартості медичних послуг, які надаються в комунальних медичних установах столиці.

На брифінгу мер столиці Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ пояснив, що змушений запровадити платну медицину в Києві. За його словами, необхідно збільшити зарплату медикам, щоб вони не переходили працювати до приватних медустанов, де вища заробітна плата. Водночас, зауважив мер, за медичні послуги не платитимуть 800 тис. малозабезпечених жителів столиці.