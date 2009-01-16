Черновецький купить собі вертоліт, та літатиме за рахунок бюджету

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ планує найближчим часом придбати собі вертоліт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу, кажучи про порушення ним правил дорожнього руху.

«Я ніколи нікуди не спізнююся, якщо ви помітили. Ось скоро в мене буде мій власний вертоліт. Якщо дозволять проліт, то я літатиму на вертольоті, як це робить ЛУЖКОВ, але за бюджетний рахунок», - сказав мер.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав, що зараз сам за кермом не їздить, а здебільшого його возять водії. Він також зазначив, що не прихильник порушення правил дорожнього руху, але іноді такі порушення трапляються, оскільки посада зобов`язує його не спізнюватися.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що його супроводжує міліція, й іноді вона дозволяє собі організувати рух мера на призначену важливу зустріч з порушеннями. За що, за словами мера, він їх лає.

Водночас в екстрених випадках, як сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, йому доводиться порушувати.

«Але щодня я порушую дедалі менше», - сказав мер, додавши, що за допомогою вертольота зможе не порушувати.