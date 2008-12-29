Ноу-хау Черновецького в дії: 9,5 тисяч доларів за прийом

Сім бізнесменів, які 25 грудня на благодійній вечері в одному з столичних ресторанів зустрілись із першим заступником голови Київської міської державної адміністрації Анатолієм ГОЛУБЧЕНКОМ, перерахували до міського бюджету по 9,5 тис. доларів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної міськдержадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що запроваджує в Києві платні прийоми чиновників мерії для поповнення бюджету міста. За його словами, будуть встановлені різні розцінки для прийомів різними посадовцями Київської міської державної адміністрації. Зокрема, щоб потрапити на прийом особисто до мера, необхідно буде заплатити не менш як 100 тис. доларів. Натомість мер обіцяє надавати швидку допомогу у вирішенні проблемних питань бізнесменів, які прийшли на зустріч. Кошти планується витрачати на підтримку малозахищених верств населення столиці.

А.ГОЛУБЧЕНКО був третім чиновником апарату КМДА, який провів подібну зустріч із бізнесменами.

Раніше Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що за благодійний обід з ним підприємці перерахували місту близько 800 тис. доларів.

Після цього мерія поінформувала, що виконуючий обов’язки заступника голови міськдержадміністрації Олександр ЛУЦЬКИЙ провів зустріч з 10-ма бізнесменами, які виділили на благодійність близько 70 тисяч доларів.