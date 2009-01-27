Поправка від КМДА: за гроші по цвинтарях можна не ходити, а їздити

Заступник голови КМДА Віталій ЖУРАВСЬКИЙ заявляє, що повідомляв про розпорядження мерії щодо запровадження платного в’їзду на кладовища, а не входу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА з посиланням на слова В.ЖУРАВСЬКОГО, з 24 січня 2009 року у столиці запроваджена плата для заїзду на кладовища автотранспорту, не задіяному у похованні померлого. Плата за вхід на територію кладовищ не встановлена.

«Справді, відповідно до розпорядження КМДА, в’їзд на кладовища РС СКП «Спецкомбінат ПКПО»: Південне, Байкове, Міське, Лісове, Північне коштує 10 гривень. Ця плата погоджена Головним управлінням ритуальних послуг. Це не стосується входу на кладовище відвідувачів. Вхід на всі кладовища міста безкоштовний», – сказав В.ЖУРАВСЬКИЙ.

За його словами, кошти, отримані від плати за в’їзд автотранспорту, будуть спрямовані на покращення благоустрою кладовищ.

«Не секрет, що автотранспорт, який неконтрольовано заїжджає на територію кладовищ, завдає певної шкоди благоустрою. Запровадження плати за в’їзд впорядкує порядок заїзду автомобілів, а за отримані кошти ми зможемо відновлювати благоустрій», – додав В.ЖУРАВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в інтерв’ю журналістам В.ЖУРАВСЬКИЙ повідомив про вищезгадане розпорядження мерії, відповідаючи на запитання, у якому вживалося слово “вхід”, а не “в’їзд”.

“Встановили платний вхід. Я можу фіксувати це”, - сказав він.

В.ЖУРАВСЬКИЙ тоді зауважив, що зараз не може назвати точну ціну за вхід на цвинтар. «Там по різних кладовищах різна ціна. Але ціна встановлена», - сказав він.