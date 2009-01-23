Черновецький за кота не платитиме, а всі інші за собак заплатять

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ переконав 22 січня Київраду підтримати три проекти рішення, внесених ним із голосу до порядку денного засідання: про введення муніципального збору за утримання собак, а також про створення двох нових комунальних підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, першою мер міста озвучив ініціативу про створення служби реагування на термінові виклики: «Про створення комунального підприємства «Загальноміський інформаційний центр реагування на тривожні виклики та надзвичайні ситуації в Києві».

“Це потрібно робити. Це безкоштовно для киян. Це важливо. На Заході ви можете побачити, якщо машина зламалася, транспортна пригода – натиснули на кнопку”, - прокоментував пропозицію Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, звертаючись до депутатів.

На зауваження із залу щодо даного проекту про те, що він вимагає доопрацювання, мер запропонував прийняти документ за основу й включити до порядку денного наступного засідання для затвердження в цілому. Зокрема, йдеться про те, що на сьогодні рішення передбачає послуги з об`єднання, акумуляції та передачі інформації відповідним службам для реагування, а депутати запропонували задіяти в цій схемі систему автоматичного управління дорожнім рухом і громадським транспортом, роботу патрульних служб. За це проголосували 69 депутатів Київради.

Інший проект рішення "Про реорганізацію КП “Київблагоустрій” у комунальну організацію “Інспекція з контролю за благоустроєм у місті Києві” був підтриманий 65 депутатами.

“Йдеться про поповнення бюджету, а не про те, як брати хабарі з тих, хто порушує правила благоустрою. Тому, щоб це підприємство заробляло, а інша інспекція – ми там із хабарами розберемося - я прошу підтримати мене з голосу без обговорення. Це звичайне комунальне підприємство, ніяких ризиків воно саме по собі не несе”, - дав пояснення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ депутатському корпусу перед голосуванням. На зауваження із залу, що немає документів, мер відреагував: “Я розумію роздратування, що немає документів, але подивіться свою пошту. Кожен свій документ я відправляю кожному депутатові й прошу висловитися”, - зазначив мер.

Наступним проектом, внесеним міським головою, був документ “Про затвердження методики розрахунку тарифів на житлово-комунальні послуги за утримання собак у місті Києві”.

“Йдеться про те, що є собаки й по 10 тис. доларів, а собак, які мало коштують, ми не обкладатимемо. Методика нормальна», - зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. Далі він продовжив: «У мене живе кіт Яша на дачі, й він дикий абсолютно, дворовий, дуже добре почувається. З нього нічого не буде. Хоча я готовий перший заплатити за цього Яшу. А інші – заплатять».

Звертаючись до депутатів, уточнив: «Це муніципальний збір, це навіть не податок. Прошу з голосу підтримати це рішення». Ініціативу підтримали 66 депутатів.