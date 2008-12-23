Черновецький: платиш $100 тисяч, і розповідай меру про свої проблеми

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ запроваджує в Києві платні прийоми чиновників мерії для поповнення бюджету міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

За його словами, будуть встановлені різні розцінки для прийомів різними посадовцями Київської міської державної адміністрації. Як зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, для того щоб потрапити на прийом особисто до мера, необхідно буде заплатити не менш як 100 тис. доларів.

«За останній обід вже заплатили (підприємці – УНІАН) 800 тис. доларів. Заплатили до бюджету. Все це піде моїм бабусям улюбленим. І ще заплатять нам за зустріч з кожним моїм заступником», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, додавши: «Я братиму не менше 100 тис. доларів за зустрічі».

За його словами, за зустріч з начальником Головного управління з підприємництва доведеться заплатити від 5 до 7 тис. доларів, за зустріч з першим заступником голови КМДА Іреною КІЛЬЧИЦЬКОЮ – близько 10 тис. доларів, решта заступників голови адміністрації «коштуватимуть» не менш як 11 тис. доларів, зустріч з начальником земельного управління – близько 5 тис. доларів.

«Спочатку надаєш квитанцію, що ти заплатив за зустріч зі скромним мером, який любить бабусь, 100 тис. доларів, а потім розповідай про свої проблеми. І це буде тільки до бюджету Києва. Там буде позначка банку: «Заплачено до бюджету Києва для улюблених мером бабусь. Все!», - дав пояснення міський голова. Він пообіцяв, що вирішувати питання буде на зустрічах швидко впродовж кількох секунд.

«Хочеш швидко зробити справу – будь ласка, заплати менше (ніж хабар) до бюджету і спокійно дихай. Такий підхід я декларую», - сказав мер.

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, сенс цього нововведення - боротьба з корупцією в столиці.