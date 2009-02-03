У Ющенка пояснили, чому Президент не прийшов до депутатів
Є купа справ пріоритетніших
|Ірина ВАННИКОВА
Про це повідомила УНІАН прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.
За її словами, В.ЮЩЕНКО планує присвятити цю зустріч обговоренню стану нагляду за додержанням прав громадян на звернення та особистий прийом.
Сьогодні ж зранку В.ЮЩЕНКО заслухає звіт голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Віктора БОНДАРЯ.
Також робочим графіком цього дня передбачено провести нараду з питань удосконалення державної політики у сфері захисту прав власності.
Крім того, глава держави проведе низку зустрічей, присвячених бюджетній політиці, а саме: стану виконання бюджету і фінансуванню спорту в цілому та олімпійської збірної України, зокрема.
Щодо конституційних норм про взаємодію Президента і парламенту, І.ВАННИКОВА нагадала, що В.ЮЩЕНКО виступить із щорічним Посланням до Верховної Ради України згідно із Конституцією України.
Прес-секретар наголосила, що саме послання як стратегічний документ, а не протокольна присутність глави держави під час відкриття чергової сесії Верховної Ради, є пріоритетом при формуванні робочого графіка Президента України.