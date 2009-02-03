Тарасюк в міністри не піде, бо є, фактично, батьком

Борис Тарасюк не залишить Верховну Раду заради поста міністра закордонних справ. Про це заявив в ексклюзивному інтерв’ю «Главреду» заступник голови НРУ, народний депутат Вячеслав Коваль.

«Головні зусилля зараз зосереджені в парламенті. Борис Іванович завдяки своїм діям, фактично, є батьком коаліції. Він узяв на себе відповідальність підписати з боку «Нашої України – Народної Самооборони» повідомлення про створення коаліції у парламенті, і це відновило роботу парламенту», – сказав він.

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