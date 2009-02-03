Тарасюк в міністри не піде, бо є, фактично, батьком
13:34, 03 лютого 2009Політика
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Соратник нардепа пояснив логіку
|Борис Тарасюк
«Головні зусилля зараз зосереджені в парламенті. Борис Іванович завдяки своїм діям, фактично, є батьком коаліції. Він узяв на себе відповідальність підписати з боку «Нашої України – Народної Самооборони» повідомлення про створення коаліції у парламенті, і це відновило роботу парламенту», – сказав він.
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