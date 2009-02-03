Нардепи маринуються в залі - перерва триває сьому годину

Станом на 16.30 вечірнє засідання Верховної Ради не відкрито.

Як повідомляв УНІАН, ранкове засідання не було закрито.

На даний час триває блокування трибуни та президії парламенту фракцією Партії регіонів. На цей час в сесійній залі - близько 200 народних депутатів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН закрив третю сесію парламенту шостого скликання і оголосив про відкриття нової, четвертої сесії.