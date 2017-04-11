Парубій сподівається, що депутати сьогодні ухвалять закон про Конституційний суд

13:10, 11 квітня 2017
Політика
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Доведеться з годину-півтори працювати по цьому законопроекту.

фото: УНІАН

Голова Верховної Ради Андрій Парубій сподівається, що депутати сьогодні ухвалять закон про Конституційний суд України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на питання щодо розгляду сьогодні відповідного законопроекту.

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Парубій зазначив, що у сесійній залі триває складна робота.

“Я боюся, що ще доведеться з годину-півтори працювати по цьому законопроекту. Але в мене є сподівання, що ми сьогодні зможемо ухвалити рішення”, - зазначив голова ВР.

Він нагадав, що судова реформа була одним з його пріоритетів, коли він став головою парламенту. “Я дуже розраховую та не, що сьогодні ми вийдемо на позитивне рішення”, - додав Парубій.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні парламент у другому читанні розглядатиме законопроект про КС.

У фракціях “Самопоміч” і Радикальної партії заявили, що не голосуватимуть за цей законопроект.

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Теги: #Парубій#законопроект#Верховна Рада#Конституційний суд