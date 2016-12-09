Венеціанська комісія підтримала проект закону "Про Конституційний суд України"

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

У висновку Венеціанської комісії зазначається, що «законопроект, який імплементує зміни до Конституції, є значним кроком вперед у впровадженні європейських стандартів у конституційній юстиції».

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«Комісія вітає конкурсний добір суддів, складання суддями присяги безпосередньо перед Конституційним судом, встановлення часових меж для добору та призначення суддів, звільнення суддів безпосередньо Конституційним судом, вилучення норми щодо звільнення судді за порушення присяги, запровадження інституту конституційної скарги», - йдеться у рішенні Комісії.

У прес-службі нагадали, що законопроект внесено на розгляд Верховної Ради з метою імплементації змін до Конституції в частині правосуддя, що набрали чинності 30 вересня 2016 року.

Проектом пропонуються норми щодо порядку організації та діяльності КСУ, статусу його суддів, встановлюються норми щодо підстав і порядку звернення до КС, процедури розгляду ним справ і виконання його рішень.

Також документ впроваджує інститут конституційної скарги, як додатковий механізм захисту прав і свобод громадян.

«Так, подати конституційну скаргу зможе фізична або юридична особа за умови, що остаточне судове рішення у її справі набрало чинності після 1 жовтня 2016 року, і з дня набрання ним законної сили сплинуло не більше 3 місяців, а також було використано всі національні засоби юридичного захисту», - зазначається у повідомленні.

Згідно з проектом закону, Конституційний суд діятиме у складі колегій, Сенатів або Великої палати. В рамках колегій вирішуватимуться питання щодо відкриття конституційного провадження. Сенати розглядатимуть питання за індивідуальною конституційною скаргою особи.

Велика палата у повному складі суддів КСУ вирішуватиме питання щодо конституційності законів України, актів ВРУ, президента України, КМУ, ВР АРК; офіційного тлумачення Конституції; конституційності законів України (їх окремих положень) за конституційними скаргами фізичних і юридичних осіб у разі відмови Сенату від розгляду справи на користь Великої палати; вирішення процесуальних питань, що виникають під час конституційного провадження та інші питання віднесені до компетенції Конституційного Суду.

Крім того, законопроект запроваджує конкурсний порядок відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду, яким передбачено, що президент, Верховна Рада, з’їзд суддів формуватимуть конкурсні комісії, члени яких мають бути правниками з визнаним рівнем компетенції. Кожна конкурсна комісія за результатами аналізу інформації щодо кандидатів та проведення співбесід надаватиме рекомендації суб’єкту призначення.