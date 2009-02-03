Підписи депутатів від НУ–НС під коаліційною угодою «зависли»

Чимало депутатів фракції НУ–НС, які ввійшли до складу коаліції НУ–НС, БЮТ та Блоку Литвина, "перебувають у роздумах з приводу можливого відкликання своїх підписів".

Про це повідомив член пропрезидентської депутатської групи «За Україну!» Андрій Парубій.

«Є сигнали з певних середовищ із нашої фракції про зміну позиції, – сказав він у інтерв’ю «Главреду». –Вважаю, це зовсім не змінить стиль роботи Верховної Ради: я переконаний, що Верховна Рада цілком може працювати й без оформлення коаліції, причому працювати більш чесно й справедливо».

Мотивом такого вчинку ряду депутатів фракції НУ–НС Парубій називає не лише можливість кадрових ротацій в уряді, а й несприйняття жорсткої постанови в редакції БЮТ про політичну відповідальність Президента в банківській сфері, критичне ставлення до газових угод, підписаних прем’єром і “невдоволення з приводу узгодження рішень не з членами коаліції із НУ–НС, а з комуністами, які в коаліцію не входять”.

«Вихід цих депутатів з коаліції буде чесною реакцією на події, які відбувалися в парламенті, і жодною мірою не зашкодить роботі парламенту та створенню ситуативної більшості під кожне голосування », – підкреслив Парубій.

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