Підписи депутатів від НУ–НС під коаліційною угодою «зависли»
Парубій каже, що колеги по фракції думають
Чимало депутатів фракції НУ–НС, які ввійшли до складу коаліції НУ–НС, БЮТ та Блоку Литвина, "перебувають у роздумах з приводу можливого відкликання своїх підписів".
Про це повідомив член пропрезидентської депутатської групи «За Україну!» Андрій Парубій.
«Є сигнали з певних середовищ із нашої фракції про зміну позиції, – сказав він у інтерв’ю «Главреду». –Вважаю, це зовсім не змінить стиль роботи Верховної Ради: я переконаний, що Верховна Рада цілком може працювати й без оформлення коаліції, причому працювати більш чесно й справедливо».
Мотивом такого вчинку ряду депутатів фракції НУ–НС Парубій називає не лише можливість кадрових ротацій в уряді, а й несприйняття жорсткої постанови в редакції БЮТ про політичну відповідальність Президента в банківській сфері, критичне ставлення до газових угод, підписаних прем’єром і “невдоволення з приводу узгодження рішень не з членами коаліції із НУ–НС, а з комуністами, які в коаліцію не входять”.
«Вихід цих депутатів з коаліції буде чесною реакцією на події, які відбувалися в парламенті, і жодною мірою не зашкодить роботі парламенту та створенню ситуативної більшості під кожне голосування », – підкреслив Парубій.