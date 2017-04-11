На виставці в Італії арештували вина з окупованого Криму: Аксьонов скаржиться на "хамство"

На міжнародній виноробній виставці у Вероні заарештували партію вин, вироблених в окупованому Криму. Про це заявив самопроголошений "голова" окупованого Криму Сергій Аксьонов.

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"Це хамство. Поїхали на виставку виробники кримського вина, ряд кримських підприємств - у Верону, в Італію. Італійська поліція вчора незрозуміло з яких причин заарештувала всю продукцію на виставці", - цитує Аксьонова ТАСС.

Раніше речник МЗС України Мар'яна Беца у своєму "Твіттері" писала, що на виставці вин Vinitaly в італійській Вероні російську делегацію змусили прибрати зі стенду вина, вкрадені в окупованому Криму.

"Згідно з Рішенням Ради ЄС 692/2014 італійські організатори направили вимогу російської сторони не експонувати товари з АРК в рамках "Vinitaly-2017", - було сказано в повідомленні.