Україна очікує, що Росія замінить Самойлову для участі в "Євробаченні"
20:47, 11 квітня 2017Політика
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У Міжнародному виставковому центрі вже через 9 днів почнуть технічні прогони постановок Євробачення.
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Україна все ще очікує, що Росія таки обере для "Євробачення" учасника, який не порушував українських законів.
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Про це заявив віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко під час екскурсії на арену пісенного конкурсу.
У Росії ще є час замінити Юлію Самойлову, яка незаконно відвідувала Крим, натякнув чиновник.
У Міжнародному виставковому центрі вже через 9 днів почнуть технічні прогони постановок Євробачення.
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