Україна очікує, що Росія замінить Самойлову для участі в "Євробаченні"

Україна все ще очікує, що Росія таки обере для "Євробачення" учасника, який не порушував українських законів.

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Про це заявив віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко під час екскурсії на арену пісенного конкурсу.

У Росії ще є час замінити Юлію Самойлову, яка незаконно відвідувала Крим, натякнув чиновник.

У Міжнародному виставковому центрі вже через 9 днів почнуть технічні прогони постановок Євробачення.