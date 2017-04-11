Україна очікує, що Росія замінить Самойлову для участі в "Євробаченні"

20:47, 11 квітня 2017
Політика
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У Міжнародному виставковому центрі вже через 9 днів почнуть технічні прогони постановок Євробачення.

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Україна все ще очікує, що Росія таки обере для "Євробачення" учасника, який не порушував українських законів.

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Про це заявив віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко під час екскурсії на арену пісенного конкурсу.

У Росії ще є час замінити Юлію Самойлову, яка незаконно відвідувала Крим, натякнув чиновник.

У Міжнародному виставковому центрі вже через 9 днів почнуть технічні прогони постановок Євробачення.

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Теги: #Євробаченння#Самойлова