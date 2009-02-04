Кужель дасть прес-конференцію в УНІАН
11:49, 04 лютого 2009Політика
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Сьогодні о 15.30 в інформаційному агентстві УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Що пообіцяла влада підприємцям: порятунок чи зубожіння? Відповідь на вимоги бізнесу".
Учасники прес-конференції: голова Державного комітету з регуляторної політики та підприємництва Олександра КУЖЕЛЬ; президент Інституту політичного аналізу та соціального прогнозу Олександр ВОЛКОВ; головуючий Національного комітету порятунку бізнесу та економіки України Валерій ЧЕРНЕНКО; заступник головуючого Національного комітету порятунку бізнесу та економіки України Віталій АПОСТОЛОВ.
Адреса: вул. Хрещатик, 4, конференц-зал.
Вхід – за редакційними посвідченнями.
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