Кужель дасть прес-конференцію в УНІАН

Сьогодні о 15.30 в інформаційному агентстві УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Що пообіцяла влада підприємцям: порятунок чи зубожіння? Відповідь на вимоги бізнесу".

Учасники прес-конференції: голова Державного комітету з регуляторної політики та підприємництва Олександра КУЖЕЛЬ; президент Інституту політичного аналізу та соціального прогнозу Олександр ВОЛКОВ; головуючий Національного комітету порятунку бізнесу та економіки України Валерій ЧЕРНЕНКО; заступник головуючого Національного комітету порятунку бізнесу та економіки України Віталій АПОСТОЛОВ.

Адреса: вул. Хрещатик, 4, конференц-зал.

Вхід – за редакційними посвідченнями.