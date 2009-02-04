Регіонали завтра перевірять, чи стала КПУ філією БЮТ

Фракція Партії регіонів розраховує на голоси фракції КПУ при голосуванні за резолюцію про висловлення недовіри уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

«Ми розраховуємо на голоси своєї фракції, ми розраховуємо на те, що проголосують комуністи, і ми розраховуємо на голоси найбільш розумної частини депутатського корпусу», - сказав він.

За словами О.ЄФРЕМОВА, саме завтрашнє голосування покаже, є КПУ самостійною політичною силою або філією БЮТ.

Водночас, за словами депутата, фракція Партії регіонів не проводить жодних «підкилимних» переговорів щодо голосування по цьому питанню.