Регіонали завтра перевірять, чи стала КПУ філією БЮТ
12:05, 04 лютого 2009Політика
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Єфремов розказав про сподівання
Фракція Партії регіонів розраховує на голоси фракції КПУ при голосуванні за резолюцію про висловлення недовіри уряду.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.
«Ми розраховуємо на голоси своєї фракції, ми розраховуємо на те, що проголосують комуністи, і ми розраховуємо на голоси найбільш розумної частини депутатського корпусу», - сказав він.
За словами О.ЄФРЕМОВА, саме завтрашнє голосування покаже, є КПУ самостійною політичною силою або філією БЮТ.
Водночас, за словами депутата, фракція Партії регіонів не проводить жодних «підкилимних» переговорів щодо голосування по цьому питанню.
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