У БЮТ зрозуміли, навіщо Янукович до Ющенка ходив

Блокування роботи Верховної Ради України 3 лютого і перенесення розгляду питання про довіру уряду може бути результатом домовленостей лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА і Президента України Віктора ЮЩЕНКА, досягнутих “під час їхньої таємної зустрічі”. Таку думку висловив в ефірі «5 каналу» у вівторок увечері народний депутат України (фракція БЮТ), голова Виконкому партії «Реформи і Порядок» Остап СЕМЕРАК.

«Партія регіонів сьогодні (3 лютого – УНІАН) лукавила, бо насправді в понеділок на засіданні Погоджувальної ради парламенту було прийняте рішення, що ми слухаємо звіт уряду, ініційований більш як 150-ма депутатами від Партії регіонів. А після того, як ЯНУКОВИЧ сходив у гості до Президента ЮЩЕНКА, «регіони» виставили нові умови. Оскільки в них просто немає голосів (для відставки Кабінету Міністрів – УНІАН), то з’явилася ідея відстрочити голосування, і тому домовилися вимагати приходу ЮЩЕНКА до парламенту», – цитує О.СЕМЕРАКА прес-служба ПРП.

Він додав, що «зараз іде робота над пошуком цих голосів».

«Партія регіонів і Президент говорять одними й тими ж словами: вони говорять, що уряд повинен відповідати за ту ситуацію, яка є в державі. Я абсолютно погоджуюся з тим, що уряд за неї відповідає, але дайте йому спокійно працювати», – наголосив О.СЕМЕРАК.

Він підкреслив, що «уряд, насправді, готовий доповідати сьогодні, завтра, в четвер чи у п’ятницю».

Парламентарій також не виключив, що метою спільного плану Президента і лідера ПР може бути усунення від влади уряду Юлії ТИМОШЕНКО, розпуск парламенту і запровадження прямого президентського правління.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого у ВР на вимогу Партії регіонів мав відбутися звіт уряду. Однак депутати від ПР зранку заблокували трибуну.

Звіт уряду було перенесено на четвер, 5 лютого. Планується запросити на нього Президента В.ЮЩЕНКА.

Також 3 лютого лідер фракції Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ підтвердив, що в нього 2 лютого відбулася зустріч з Президентом України В.ЮЩЕНКОМ, але глава держави «не дав конкретної відповіді», чи візьме участь у роботі парламенту під час звіту уряду. Він сказав журналістам, що «зустріч була короткотерміновою».

В.ЯНУКОВИЧ зазначив: «Президент хотів почути від мене особисто позицію, яку займає Партія регіонів». За його словами, він запропонував Президенту приїхати до парламенту і взяти участь у заслуховуванні звіту Кабінету міністрів. За словами В.ЯНУКОВИЧА, В.ЮЩЕНКО “не дав конкретної відповіді”.

Як сказав лідер Партії регіонів, під час зустрічі він повідомив В.ЮЩЕНКУ, що позиція Партії регіонів буде «жорсткою», оскільки Президент, прем’єр-міністр і Верховна Рада мають спільно розглянути ситуацію в економіці і обговорити шляхи виходу з кризи.