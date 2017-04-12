Порошенко обіцяє українцям здешевити подорожі до ЄС

Петро Порошенко обіцяє зробити все можливе, аби подорожі до Євросоюзу для українців стали дешевшими. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час церемонії передачі автомобілів «швидкої допомоги» медичним закладам у Луганській області.

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«Приємно, що минулого тижня Європейський парламент абсолютною більшістю голосів проголосував за надання українцям права безвізових подорожей до Євросоюзу», - зазначив він.

«Ми робимо все можливе для того, щоб ці подорожі були якомога дешевшими, щоб кожен міг на власні очі переконатися в цьому», - запевнив президент.

«Це має бути, в тому числі, пріоритет для Луганщини, де раніше 70% мешканців не виїжджали за межі області. Сьогодні це має бути дуже важливо, щоб ви мали можливість виїхати і подивитись на Київ, Львів, Кам’янець-Подільський і Буковину, і Галичину, і Полтавщину, але мали також можливість виїхати і в країни ЄС», - підкреслив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня Європарламент підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим.

Після голосування в Європарламенті рішення має бути підтверджене на засіданні Комітету постійних представників країн-членів Євросоюзу (COREPER) з подальшим затвердженням Радою ЄС. Потім законодавчий акт має підписати президент Європарламенту і представник головуючої у ЄС країни (Мальта) з подальшою публікацією в Офіційному журналі ЄС. Рішення набуде чинності через 20 днів після публікації.