Не сьогодні: сервіси з видачі біометричних паспортів запрацюють через кілька днів

Сервіси із видачі біометричних паспортів, попри обіцянки, сьогодні, 12 квітня, не запрацюють, йдеться у сюжеті ТСН.

Зокрема, у самому підприємстві "Документ" сподіваються, що відновити роботу чотирьох відділень у Києві вдастся до кінця цього тижня, а в інших великих містах України - на початку наступного.

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Таку затримку пояснюють обшуками у компанії оператора-постачальника захищених каналів зв'язку, якого СБУ підозрює його у витоку інформації.

У свою чергу прес-секретар держпідприємства Володимир Поліщук заявив, що найближчим часом сподівається, що вдасться вирішити організаційні та технічні питання і наступного тижня відновити видачу українцям біометричних закордонних паспортів.

«Ми сподіваємось, що наступного тижня зможемо відновити роботу системи з видачі (паспортів)», - сказав Поліщук, додавши «Зараз ми проводимо роботи з диверсифікації каналів зв’язку. Ведемо переговори з новими операторами для укладання відповідних договорів для співпраці з ними».

При цьому він зауважив, що крім врегулювання організаційних моментів, треба виконати значний обсяг роботи у технічному плані, насамперед, щодо захисту каналів зв’язку та персональних даних, які зберігаються на електронних носіях.

Водночас, як зазначив керівник підприємства, у кого є нагальна потреба виїхати за кордон, то таких людей скеровують до Державної міграційної служби, де відбувається верифікація видачі біометричних закордонних документів.

Як повідомляв УНІАН раніше, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зауважив, що, починаючи з минулої п'ятниці, 7 квітня, й до сьогодні, існують затримки у роботі ДП “Документ” через те, що Служба безпеки України перевіряє ключового провайдера, який забезпечував для цього державного підприємства функцію закритого, захищеного зв'язку.

“Ми в МВС не можемо впливати на цей процес. Ми сподіваємося, що наші колеги в СБУ достатньо швидко вирішать це питання з провайдером. Я думаю, що це питання одного-двох днів”, - сказав він.