Тимошенко думає, що її досвід з мандатами Януковичу не допоможе

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що складання членами фракції Партії регіонів депутатських мандатів не призведе до необхідності проведення дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

“Це право народного депутата. Якщо вони хочуть скласти мандати - хай їх складають, але в результаті цього Верховна Рада працюватиме й далі, але без Партії регіонів”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому прем`єр-міністр закликала народних депутатів керуватися здоровим глуздом.

“Я можу твердо сказати, що ми звертатимемося до всіх органів правосуддя для того, щоб не допустити дестабілізації ситуації в Україні щодо дострокових парламентських виборів. Хай не заважають країні виходити з кризи”, - заявила вона.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що складання депутатських мандатів фракцією БЮТ 2007 року стало підставою для розпуску парламенту.

“Саме тоді було перекуплено депутатів з двох фракцій - “Наша Україна” і БЮТ. Ці депутати відкрито та нахабно перекуповувалися, і Верховну Раду було розпущено саме тому, що вибір людей уже не відповідав тим переформатуванням, які під впливом корупції відбувалися. Сьогодні всі фракції цілісні, працюють абсолютно в рамках вибору людей, тому я не бачу жодних підстав, особливо в період кризи, робити якісь кроки до дострокових виборів”, - пояснила прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО висловив думку, що проведення позачергових виборів до парламенту досі залишається одним з пріоритетів діяльності фракції Партії регіонів. Він вважає, що депутати від Партії регіонів спробують скласти мандати, якщо не доможуться відставки уряду.