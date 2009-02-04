У подорожчанні бензину Тимошенко звинуватила Нацбанк

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що зростання цін на нафтопродукти в країні спровокувала непродумана валютна політика Національного банку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Як відомо, ввозиться імпортне дизельне пальне імпортна нафта, імпортуються всі нафтопродукти, і тому курс «гривня-долар» дуже сильно відображається на ціні в роздрібній торгівлі бензином і дизельним пальним», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр повідомила, що напередодні було ухвалено рішення про проведення Антимонопольним комітетом і Держкомрегулювання цін протягом тижня аналізу цінової політики на ринку нафтопродуктів. «Безумовно, після такого вивчення та закінчення перевірки Антимонопольний комітет ухвалить усі відповідні рішення відповідно до закону», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, за даними моніторингу компанії UPECO, з 23 до 30 січня 2009 року середні в Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 0,4-0,8% (у середньому на 0,6%).

На бензин А-76 – збереглися на рівні 4,87 грн./л; на бензин А-92 – збільшилися на 0,8% - з 5,19 до 5,23 грн./л; на бензин А-95 – збільшилися на 0,7% - з 5,38 до 5,42 грн./л; на дизельне пальне – збільшилися на 0,4% - з 5,69 до 5,71 грн./л.