Народним депутатам затримали зарплату за січень
18:03, 04 лютого 2009Політика
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Литвин каже, що це не тема...
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив, що народним депутатам затримали виплату зарплати за січень.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.
«Це правда. Ви знаєте, що фінансування Верховної Ради України зменшено на третину, порівняно з попереднім роком, звідси і проблеми», - сказав В.ЛИТВИН.
За його словами, це не та тема, яка є ключовою на фоні тих процесів, які відбуваються в Україні.
Голова ВР також зауважив, що працює над розв’язанням цієї проблеми спільно з регламентним комітетом парламенту.
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