Народним депутатам затримали зарплату за січень

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив, що народним депутатам затримали виплату зарплати за січень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Це правда. Ви знаєте, що фінансування Верховної Ради України зменшено на третину, порівняно з попереднім роком, звідси і проблеми», - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, це не та тема, яка є ключовою на фоні тих процесів, які відбуваються в Україні.

Голова ВР також зауважив, що працює над розв’язанням цієї проблеми спільно з регламентним комітетом парламенту.