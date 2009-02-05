НАТО в березні відкриє своє представництво в Грузії

00:53, 05 лютого 2009
Політика
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Це "ще один крок у напрямку альянсу"

НАТО в березні 2009 р. відкриє в Грузії спеціальну місію альянсу. До функцій місії увійде координація здійснення щорічного національного плану. Про це повідомив грузинським журналістам у Брюсселі державний міністр Грузії з питань інтеграції до європейських і євроатлантичних структур Георгій Барамідзе.

"Комісія створена за рішенням НАТО, це - ще один крок у напрямку альянсу", - сказав він після закінчення засідання комісії НАТО - Грузія.

За словами міністра закордонних справ Грузії Грігола Вашадзе, всі делегації "вважають абсолютно неприйнятною мілітаризацію" Південної Осетії і Абхазії. "Особлива увага була приділена будівництву військових баз в Очамчирі та Гудауті", - сказав Г.Вашадзе.

Зі свого боку міністр оборони Грузії Давид Сіхарулідзе повідомив журналістам, що на засіданні комісії були також розглянуті питання, передбачені щорічним національним планом.

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