Тимошенко взяла тиждень, щоб відповісти "комітетові порятунку"

На 10 лютого призначено слухання в Кабінеті міністрів України за результатами розгляду проблем підприємців різних галузей, викладених у резолюції Національного комітету порятунку бізнесу та економіки України.

Про це повідомив голова Національного комітету порятунку бізнесу та економіки Валерій ЧЕРНЕНКО сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

За його словами, вчора, 3 лютого, комітет передав Верховній Раді, Кабміну, Президенту, Генеральній прокуратурі і Національному банку свою резолюцію, в якій виклав проблеми, що заважають підприємцям нормально працювати, за кожним сегментом бізнесу.

В.ЧЕРНЕНКО зазначив, що прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вчора створила та очолила робочу групу, яка розглядає вимоги підприємців, викладені в резолюції. У той же час, як стверджують у комітеті, реакції з боку Президента на їх вимоги поки що немає.

Крім того, на 11 лютого запланований перший Всеукраїнський з`їзд Національного комітету порятунку бізнесу та економіки України. «На сьогодні вже структурується цей рух, обираються неформальні лідери в регіонах, які делеговані від громадських об`єднань», – підкреслив В.ЧЕРНЕНКО.

Довідка УНІАН. Національний комітет порятунку бізнесу та економіки України розпочав свою діяльність 31 січня 2009 року.