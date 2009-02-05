У ЄЦ розвідали, що Тимошенко закинула в Кремль свій десант

Партія “Єдиний центр” заявляє про спроби прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО домовитись з владою Росії про виділення значного валютного кредиту на погашення дефіциту державного бюджету.

Як повідомила УНІАН прес-служба партії, про це заявив народний депутат, член президії “Єдиного центру” Василь ПЕТЬОВКА.

"До Москви під завісою цілковитої таємності відбула група урядових чиновників із директивою від прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО: будь-якою ціною домовитися про надання валютного кредиту під гарантії Кабінету міністрів, що має хоча б на кілька місяців покрити колосальну нестачу бюджетних коштів", - сказав В.ПЕТЬОВКА.

За його інформацією, “прем’єрський десант проситиме у Кремлі щонайменше 5 мільярдів доларів”. "Ця величезна сума має бути розподілена між проблемними статями Держбюджету аби створити враження виконання урядом Ю.ТИМОШЕНКО роздутого державного кошторису. Оскільки грошей у нереальному бюджеті немає і не буде прем’єр у ручному режимі кине частину цієї позики на латання бюджетних дірок", - зазначив політик.

«Це даватиме їй змогу голосно заявляти про поповнення бюджету та фінансування державних програм. Таким чином валютна подачка з Москви даватиме і піар-дивіденди в президентській кампанії, яку Ю.ТИМОШЕНКО вже давно активно проводить. Фактично цим кредитом живитиметься не українська економіка, а особистий політичний проект ТИМОШЕНКО», – вважає народний депутат.

Водночас В.ПЕТЬОВКА не виключив, що значна частина з 5 мільярдів доларів через тіньові схеми піде на фінансування виборчої кампанії нинішнього прем’єра. "У разі якщо такий кредит буде надано, правоохоронні органи України мають ретельно стежити за його використанням, аби не допустити незаконного іноземного втручання у хід виборчої кампанії", - наголосив політик.

Представник “Єдиного центру” також зазначив, що за будь-яку позику треба буде розплачуватися, а російські компаньйони Ю.ТИМОШЕНКО надто далекі від благодійності і безкорисливості. На його думку, ціна цього доларового запозичення може виявитися для України надто високою. «Неодноразово з офіційних трибун лунали заяви про те, що ТИМОШЕНКО веде з Росією політичні торги, де в обмін на політичну і фінансову підтримку виставляє національні інтереси України. Не виключено, що вже невдовзі ми всі станемо свідками, як під контроль північного сусіда будуть переходити наші стратегічні активи – газотранспортна система, потужні промислові підприємства, ліквідні банки, енергетичні компанії», – додав В.ПЕТЬОВКА.