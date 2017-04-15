Росія підтвердила проведення зустрічі в "нормандському форматі"

Глава МЗС Росії Сергій Лавров підтвердив, що найближчим часом відбудеться зустріч у «нормандському форматі», передає РИА «Новости».

За його словами, на зустрічі буде розглянуто питання недотримання Києвом своїх зобов'язань".

За його словами, «прес-служба Кремля повідомила, що найближчим часом планується контакт в «нормандському форматі».

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з тим, що Мінські угоди практично не визначають послідовність виконання їх пунктів, лідери держав «нормандського формату» – України, Німеччини, Франції та РФ домовилися на зустрічі в Берліні 19 жовтня 2016 року, що глави МЗС цих країн підготують «дорожню карту» за погодженням цієї послідовності виконання пунктів Мінських угод.

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Підготовка повинна була завершитися до кінця листопада 2016 року, але 29 листопада міністр закордонних справ України Павло Клімкін за підсумками переговорів глав МЗС країн "нормандського формату" заявив, що дискусія про «дорожньої карти» виконання Мінських угод була короткою, тому що російська сторона не погоджується на ключові пріоритети України. Він сказав, що угоди про виведення російських військ немає, і що Україна наполягає на озброєної поліцейської місії.