20 мільярдів збитків та майже півсотні справ: у НАБУ розповіли про корупцію на держпідприємствах

Національне антикорупційне бюро України розслідує 49 проваджень щодо корупції на державних підприємствах. Про це йдеться у повідомленні на сайті НАБУ.

«Серед більш ніж трьох сотень проваджень, що наразі розслідуються детективами Національного антикорупційного бюро, 49 стосуються корупції на державних підприємствах (ДП). У полі зору детективів знаходяться 35 державних підприємств, 15 з яких за розміром активів входять до ТОП-100 державних компаній за версією Міністерства економічного розвитку і торгівлі», - повідомляє антикорупційнео відомство.

«За попередніми оцінками, сумарні збитки, завдані цим підприємствам через кримінальні корупційні правопорушення, перевищують 20 млрд грн. Найбільш «корумпованими» є компанії, що належать до паливно-енергетичного, аграрно-промислового, гірничо-металургійного комплексів, хімічної промисловості, транспортної галузі тощо», - наголошують у НАБУ.

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Станом на початок квітня про підозру у нанесенні збитків державним підприємствам повідомлено 78 осіб. У більшості злочинних схем задіяні керівники середньої та вищої ланки.

Детективи НАБУ і прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерували до суду 24 справи, що стосуються діяльності державних компаній. Сукупний розмір предмету злочину в цих справах перевищує 1,5 млрд грн. Обвинувальні акти складено щодо 41 особи.

Окремо підкреслюється, що завдяки роботі НАБУ у 2016 році на рахунки державних компаній повернуто 116 млн грн. Розкраданню ще майже 0,5 млрд грн вдалося запобігти. Ліквідовано декілька масштабних корупційних схем. Найбільшого суспільного резонансну торік набули розслідування, пов’язані з такими компаніями як «Укргазвидобування», «Запоріжжяобленерго», «Державна продовольчо-зернова корпорація», «Одеський припортовий завод», «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», «Запорізький титано-магнієвий комбінат» тощо.

«Усього детективи Національного антикорупційного бюро здійснюють досудове розслідування у 319 кримінальних провадженнях (станом на 31.03.2017). Сукупний розмір предмету злочинів, що розслідуються, перевищує 85 млрд грн», - заявили в НАБУ.

Як повідомляв УНІАН раніше, правоохоронці провели обшуки в службових приміщеннях та за місцем проживання керівництва Головного управління ДФС у Київській області в рамках справи щодо спроби незаконного відшкодування ПДВ.

Як повідомили в Управлінні зв'язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури, правоохоронці запобігли незаконному відшкодуванню ПДВ суб’єктам господарювання в сумі 160 млн грн, 100 млн грн з яких «вже пройшли процедуру погодження в органах фіскальної служби».